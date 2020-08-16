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Бойовики на Донбасі дотрималися за добу всеосяжної "тиші"

Від початку 16 серпня українські військові на всіх ділянках фронту не зафіксували порушень
Бойовики у зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня жодного разу не відкривали вогонь. Також у штабі не повідомляють про будь-які інші порушення всеосяжного перемир'я.
Бойовики на Донбасі дотрималися за добу всеосяжної "тиші" Фото: Українська правда

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, пише "Громадське".

Від початку 16 серпня українські військові на всіх ділянках фронту не зафіксували порушень.

Ще позавчора, 14 серпня, бойовики укріплювали свої позиції поблизу Хутора Вільного та Широкої Балки попри те, що такі дії заборонені всеосяжним перемир'ям від 27 липня, а також відкрили вогонь поблизу Авдіївки.

Місія ОБСЄ станом на вечір 14 серпня загалом нарахувала 332 порушення всеосяжного перемир'я від його початку 27 липня.

Зокрема це 63 вибухи, 5 освітлювальних ракет, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 262 черги й постріли зі стрілецької зброї.

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16 08 2020 11:32
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