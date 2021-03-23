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Бойовики на Донбасі продовжують провокувати українських військових, стріляли зокрема з мінометів

Серед український військових без втрат та поранених
Протягом доби 22 березня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики на Донбасі продовжують провокувати українських військових, стріляли зокрема з мінометів Фото: facebook.com/backandalive

Поблизу Пісків бойовики вели вогонь по позиціях українських військових із мінометів 120 та 82 калібрів, повідомляє "Громадське". Неподалік Богданівки, а також Водяного, що на Приазов’ї, стріляли з гранатометів. У передмісті Тарамчук бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

У штабі кажуть, що на ці обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь. Водночас наголошують, що основною метою таких дій бойовиків є провокування українських підрозділів на відкриття вогню.

Нагадаємо, що від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях

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23 03 2021 11:30
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