CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом доби 22 березня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики на Донбасі продовжують провокувати українських військових, стріляли зокрема з мінометів
Серед український військових без втрат та поранених
Фото: facebook.com/backandalive
Поблизу Пісків бойовики вели вогонь по позиціях українських військових із мінометів 120 та 82 калібрів, повідомляє "Громадське". Неподалік Богданівки, а також Водяного, що на Приазов’ї, стріляли з гранатометів. У передмісті Тарамчук бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
У штабі кажуть, що на ці обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь. Водночас наголошують, що основною метою таких дій бойовиків є провокування українських підрозділів на відкриття вогню.
Нагадаємо, що від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях
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