Бойовики на Донбасі продовжують провокувати українських військових, стріляли зокрема з мінометів

Протягом доби 22 березня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Пісків бойовики вели вогонь по позиціях українських військових із мінометів 120 та 82 калібрів, повідомляє "Громадське". Неподалік Богданівки, а також Водяного, що на Приазов’ї, стріляли з гранатометів. У передмісті Тарамчук бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

У штабі кажуть, що на ці обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь. Водночас наголошують, що основною метою таких дій бойовиків є провокування українських підрозділів на відкриття вогню.

Нагадаємо, що від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях