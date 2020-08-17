Бойовики облаштовували позиції під Маріуполем, чим знову порушили мирні домовленості - штаб

Вони встановили інженерне обладнання своїх позицій

У зоні бойових дій на Донбасі 16 серпня бойовики порушили мирні домовленості, досягнуті 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Так, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка бойовики здійснювали інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів біля Водяного.

Загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. 16 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку бойовиків не було.

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим «тиші» зберігається повною мірою. У смугах своєї відповідальності українські підрозділи не зафіксували жодної збройної провокації чи обстрілу.

Місія ОБСЄ станом на вечір 14 серпня загалом нарахувала 332 порушення всеосяжного перемир'я від його початку 27 липня.

Зокрема це 63 вибухи, 5 освітлювальних ракет, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 262 черги й постріли зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі дотрималися за добу всеосяжної "тиші"