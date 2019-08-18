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Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі в неділю

Про втрати серед ЗСУ не повідомляється
З початку доби російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі в неділю Фото: espreso.tv

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Утрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було", - повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано чотири обстріли: неподалік Пищевика в напрямку Верхньошироківського - зі стрілецької зброї; поблизу Водяного в напрямку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів; біля Лебединського у напрямку Ужівки - зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки в напрямку Пікуз - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ - у районі Новолуганського та неподалік Луганського.

Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

Посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.

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