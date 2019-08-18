Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі в неділю
"Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Утрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було", - повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано чотири обстріли: неподалік Пищевика в напрямку Верхньошироківського - зі стрілецької зброї; поблизу Водяного в напрямку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів; біля Лебединського у напрямку Ужівки - зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки в напрямку Пікуз - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ - у районі Новолуганського та неподалік Луганського.
Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.
Посол України в Італії назвав процес проти Марківа масштабною спецоперацією Росії.
Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн