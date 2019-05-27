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Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі обстріляли позиції Збройних сил України з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Фото: unian.ua

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Березове. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників двічі: поблизу населеного пункту Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в штабі.

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Нагадаємо, протягом 26 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

 

 
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27 05 2019 19:08
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