Бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі
"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС: біля села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу міста Красногорівка - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі села Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За даними розвідки, 26 травня одного бойовика було поранено.
Від початку поточної доби окупанти з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляли українські позиції поблизу н.п. Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
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Нагадаємо, протягом 26 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
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