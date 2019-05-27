Бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі

Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Від початку поточної доби окупанти один раз обстріляли позиції ОС біля Зайцевого.

"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС: біля села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу міста Красногорівка - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі села Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 26 травня одного бойовика було поранено.

Від початку поточної доби окупанти з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляли українські позиції поблизу н.п. Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

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Нагадаємо, протягом 26 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.