Бойовики вісім разів відкривали вогонь на Донбасі у суботу

У суботу, 3 серпня, бойовики вісім разів порушили режим припипнення вогню на Донбасі.

"Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - повідомляє пресцентр штабу ОСС.

Противник вчинив обстріли поблизу Мар'їнки, Павлополя і Кримського - зі стрілецької зброї, в районі населених пунктів Майорське, Південне і Новолуганське - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, близько Травневого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік Новгородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Зазначається, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецька, двічі у районі населених пунктів Піски і у Широкине.

Нагадаємо, що з початку доби у п'ятницю, 2 серпня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим дотримання тиші, при цьому українські військові втрат не зазнали.