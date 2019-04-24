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БПП і "Народний фронт": Проводити дострокові вибори в Раду незаконно

Відповідна заява була озвучена з трибуни Ради у середу
Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.
БПП і "Народний фронт": Проводити дострокові вибори в Раду незаконно Фото: rada.gov.ua

"Верховна Рада піде на чергові вибори в жовтні, як це передбачено в Конституції... Будь-які спроби розпустити парламент в цій час - шкідливі і незаконні. Парламент приймає важливі закони, уряд працює у поті чола", - заявив глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак від імені своєї фракції і фракції БПП, повідомляє "Інтерфакс Україна".

Також обидві фракції висловилися на підтримку голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо якого ініційований збір підписів в парламенті за його відкликання з посади спікера.

"Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради, і до жовтня ми приймемо ще десятки і десятки необхідних Україні законів. Присутність Андрія Парубія на посаді спікера - це можливість не тільки утримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, а й гарантія незмінності курсу держави, національного та зовнішньополітичного ", - додав Бурбак.

Нагадаємо, народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не заважатиме збору підписів за його відставку.

 

 

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24 04 2019 11:09
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