Brexit: Туск скликає позачерговий саміт ЄС на 10 квітня
"У світлі того, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати зустріч Європейської ради 10 квітня", - написав Туск у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Палата громад парламенту Великої Британії втретє проголосувала проти угоди про вихід з Євросоюзу, яку Тереза Мей узгодила з Брюсселем.
За угоду проголосували 286 депутатів, проти – 344.
Відповідно до рішення останнього саміту ЄС, якщо угода не буде затверджена, затримка Brexit буде короткою - до 12 квітня, і тоді Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.
Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.
Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.
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