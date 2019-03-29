Brexit: Туск скликає позачерговий саміт ЄС на 10 квітня

Якщо угода не буде затверджена, затримка Brexit буде короткою - до 12 квітня, і тоді Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди

Після третього провалу угоди про Brexit у британському парламенті президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачерговий саміт ЄС 10 квітня.

"У світлі того, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати зустріч Європейської ради 10 квітня", - написав Туск у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Палата громад парламенту Великої Британії втретє проголосувала проти угоди про вихід з Євросоюзу, яку Тереза Мей узгодила з Брюсселем.

За угоду проголосували 286 депутатів, проти – 344.

Відповідно до рішення останнього саміту ЄС, якщо угода не буде затверджена, затримка Brexit буде короткою - до 12 квітня, і тоді Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.

Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.