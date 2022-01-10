НОВИНИПрем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс зустрілася з датською колегою Метте Фредеріксен і обговорила допомогу Лондона у розслідуванні пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія допоможе Данії у розслідуванні пошкоджень "Північних потоків"
Фото: forsvaret.dk
Про це повідомляє на пресслужба британського прем'єра.
"Фредеріксен поінформувала прем'єр-міністра про збитки, заподіяні газопроводу "Північний потік" минулого тижня. Вони погодилися, що інциденти явно були актом саботажу та обговорили спільне розслідування інцидентів", - йдеться у заяві офісу Трасс.
Також політики обговорили перспективи співробітництва у галузі розвитку вітрової енергетики та національної безпеки.
"Лідери погодилися з тим, що безпека Балтійського моря відповідає загальним інтересам", - йдеться у заяві.
Раніше повідомлялось, що аварія на Nord Stream могла призвести до найбільшого в історії викиду метану.
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01 10 2022 18:52 МЕДІА
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