RSS
НОВИНИ

Аварія на Nord Stream могла призвести до найбільшого в історії викиду метану — ООН

Аварії у системі газопроводу Nord Stream у Балтійському морі призвели до, ймовірно, найбільшого викиду метану в історії. Це завдає шкоди клімату, заявили представники Програми ООН з навколишнього середовища.
Аварія на Nord Stream могла призвести до найбільшого в історії викиду метану — ООН Фото: AP

Про це повідомляє Reuters.    

Величезний шлейф висококонцентрованого метану — парникового газу, який набагато потужніший, але менш «живучий», ніж вуглекислий газ, був виявлений під час аналізу супутникових зображень цього тижня дослідниками з Міжнародної обсерваторії викидів метану (IMEO).

"Це справді погано, швидше за все, це найбільший обсяг викидів, який коли-небудь виявляли. Це лише шкодить в момент, коли нам необхідно скоротити викиди", — сказав Reuters голова IMEO Манфреді Кальтаджіроне.

Дослідники з GHGSat, які використовують супутники для моніторингу викидів метану, підрахували, що швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву газопроводу Nord Stream склала 22 920 кілограмів на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться в заяві GHGSat. 

"Цей показник дуже високий, особливо враховуючи, що минуло чотири дні після першого порушення", — заявили в компанії.

Загальний обсяг витоку метану з трубопровідної системи «Газпрому» може бути вищим, ніж у результаті великого витоку, який стався в грудні з нафтових і газових родовищ у водах Мексиканської затоки, коли вилилося близько 100 метричних тонн метану на годину, сказав Кальтаджіроне.

Згідно з дослідженням, проведеним Політехнічним університетом Валенсії та опублікованим у журналі Environmental Science & Technology Letters, витік у Мексиканській затоці, який також можна побачити з космосу, зрештою призвів до викиду близько 40 тисяч метричних тонн метану протягом 17 днів. За з розрахунками Агентства з охорони навколишнього середовища США, це еквівалентно спалюванню 1,1 мільярда фунтів вугілля.

Удосконалена супутникова технологія за останні роки швидко розширила здатність вчених знаходити та аналізувати викиди парникових газів. Деякі уряди сподіваються, що це допоможе компаніям виявляти та запобігати викидам метану.

Великі витоки, які трапилися в системі Nord Stream, породили багато теорій, але мало чітких відповідей про те, хто або що спричинило пошкодження. І росія, і ЄС заявляють, що вибухи були диверсією.

Європа та Сполучені Штати запровадили санкції проти рф у відповідь на її вторгнення в Україну, викликаючи занепокоєння, що кремль намагатиметься позбавити Європу важливих поставок енергоносіїв до зими. Кальтаджіроне сказав, що якою б не була причина, пошкодження трубопроводу створило проблему, що виходить за межі енергетичної безпеки.

Раніше повідомлялось, що 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2022 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.