Аварія на Nord Stream могла призвести до найбільшого в історії викиду метану — ООН

Аварії у системі газопроводу Nord Stream у Балтійському морі призвели до, ймовірно, найбільшого викиду метану в історії. Це завдає шкоди клімату, заявили представники Програми ООН з навколишнього середовища.

Про це повідомляє Reuters.

Величезний шлейф висококонцентрованого метану — парникового газу, який набагато потужніший, але менш «живучий», ніж вуглекислий газ, був виявлений під час аналізу супутникових зображень цього тижня дослідниками з Міжнародної обсерваторії викидів метану (IMEO).

"Це справді погано, швидше за все, це найбільший обсяг викидів, який коли-небудь виявляли. Це лише шкодить в момент, коли нам необхідно скоротити викиди", — сказав Reuters голова IMEO Манфреді Кальтаджіроне.

Дослідники з GHGSat, які використовують супутники для моніторингу викидів метану, підрахували, що швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву газопроводу Nord Stream склала 22 920 кілограмів на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться в заяві GHGSat.

"Цей показник дуже високий, особливо враховуючи, що минуло чотири дні після першого порушення", — заявили в компанії.

Загальний обсяг витоку метану з трубопровідної системи «Газпрому» може бути вищим, ніж у результаті великого витоку, який стався в грудні з нафтових і газових родовищ у водах Мексиканської затоки, коли вилилося близько 100 метричних тонн метану на годину, сказав Кальтаджіроне.

Згідно з дослідженням, проведеним Політехнічним університетом Валенсії та опублікованим у журналі Environmental Science & Technology Letters, витік у Мексиканській затоці, який також можна побачити з космосу, зрештою призвів до викиду близько 40 тисяч метричних тонн метану протягом 17 днів. За з розрахунками Агентства з охорони навколишнього середовища США, це еквівалентно спалюванню 1,1 мільярда фунтів вугілля.

Удосконалена супутникова технологія за останні роки швидко розширила здатність вчених знаходити та аналізувати викиди парникових газів. Деякі уряди сподіваються, що це допоможе компаніям виявляти та запобігати викидам метану.

Великі витоки, які трапилися в системі Nord Stream, породили багато теорій, але мало чітких відповідей про те, хто або що спричинило пошкодження. І росія, і ЄС заявляють, що вибухи були диверсією.

Європа та Сполучені Штати запровадили санкції проти рф у відповідь на її вторгнення в Україну, викликаючи занепокоєння, що кремль намагатиметься позбавити Європу важливих поставок енергоносіїв до зими. Кальтаджіроне сказав, що якою б не була причина, пошкодження трубопроводу створило проблему, що виходить за межі енергетичної безпеки.

Раніше повідомлялось, що 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".