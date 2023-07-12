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ПОЛІТИКА

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги

12 липня 2023, 08:19
Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги
ріші сунак київ
Міжнародні партнери нададуть Києву більше засобів оборони.

Уряд Великобританії виділив черговий пакет допомоги для України. Також, Сполучене Королівство та члени G7 нададуть новий транш військової підтримки.

Про це повідомляє  Reuters.

Британський уряд виділив 65 млн доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

Також, у рамках нового траншу підтримки Велика Британія та члени G7 нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

У заяві уряду Британії йдеться, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

Очікується, що усі члени G7 підпишуть спільну декларацію. У ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту путіну та поверне мир у Європу", - сказав прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Нагадаємо, Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько 700 мільйонів євро.

Франція також передасть Україні далекобійні ракети SCALP.

війнадопомогаБританія

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