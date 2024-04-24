Британія передасть Україні авіабомби Paveway – BBC

Велика Британія надасть ЗСУ авіабомби Paveway IV в рамках наступного пакета військової допомоги.

Про це журналіст ВВС Джонатан Біль написав в соцмережі X (Twitter).

"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - йдеться в дописі.

Бомба Paveway IV це боєприпас вагою 230 кг, яка оснащений двома системами наведення - GPS і лазерною і виробляється британською компанією Raytheon UK.

Paveway IV може вражати цілі за допомогою GPS, лазерного цілевказівки чи комбінації обох, що дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару.

Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків: Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Авіабомба Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

Нагадаємо, що вчора Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні.