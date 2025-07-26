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ПОЛІТИКА

Британія планує повітряне постачання допомоги в Газу – BBC

26 липня 2025, 18:02
Британія планує повітряне постачання допомоги в Газу – BBC
Фото: з вільного доступу
ООН критикує авіадоставку допомоги в Газу.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія візьме участь у доставці допомоги в Сектор Гази повітряним шляхом.

Це послідувало за заявою Ізраїлю про те, що він дозволить іноземним країнам доставляти допомогу повітряним транспортом найближчими днями. Однак йорданський чиновник заявив, що його країна чекає на дозвіл, щоб розпочати повітряне постачання гуманітарної допомоги.

Про це пише BBC.

Хоча скидання допомоги з повітря могло б допомогти, ООН заявляє, що це "найдорожчий і неефективний" спосіб доставити допомогу в регіон, називаючи цей крок "відволікаючим маневром для бездіяльності" ізраїльського уряду.

У той час як попередження про голод в Газі посилюються, Всесвітня продовольча програма ООН також заявляє, що криза нестачі продовольства досягла "нового і вражаючого рівня відчаю", коли майже третина жителів Гази "не їдять протягом декількох днів".

Нагадаємо, що за офіційною інформацією, нині близько 13 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, однак через нестачу фінансування ООН спромоглася надати підтримку лише 3,6 мільйонам осіб з початку року.

ООНСектор Газигуманітарна допомогаБританіяКір Стармер

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