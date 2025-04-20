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ПОЛІТИКА

Британія закликає росію до повного припинення вогню в Україні

20 квітня 2025, 11:47
Британія закликає росію до повного припинення вогню в Україні
путін оголосив так зване "великоднє перемир'я", при цьому війська рф не полишають окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.

Велика Британія закликала росію до повного припинення вогню у війні проти України, "а не лише до одноденної паузи", йдеться в заяві британського Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє Reuters.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо росію зробити те ж саме", - сказав представник МЗС Британії, додавши, що така пауза дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир.

"Настав момент для путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", - додали в Лондоні.

путін оголосив про 30-годинне “великоднє перемир'я” після того, як Вашингтон заявив, що може вийти з мирних переговорів, якщо москва і Київ не покажуть готовність зупинити війну. При цьому, росія, традиційно, не дотримується власної ж обіцянки. 

Раніше ми писали, що раптове, коротке, показове та цілком одностороннє великоднє перемир’я, оголошене президентом рф владіміром путіним, швидше за все, завдасть шкоди мирному врегулюванню в Україні, ніж підтримає його.

війнаВладімір ПутінБританія

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