Британія звинуватила росію в загрозі світовій безпеці через авіакатастрофу
Велика Британія закликала до незалежного розслідування збиття літака Azerbaijan Airlines, яке, як вважають, було спричинене російською ракетою.
Про це повідомляє Sky News.
"Наші думки з усіма, хто постраждав від цього інциденту, включаючи сім'ї та друзів загиблих. У заяві путіна не визнається, що безрозсудні та безвідповідальні дії російської держави становлять гостру і пряму загрозу інтересам і національній безпеці інших держав. Ми закликаємо до проведення повного і незалежного розслідування", — заявив речник Міністерства закордонних справ Британії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який впав на території Казахстану, був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби та обстріляний із землі. Внаслідок останнього було суттєво пошкоджено хвостову частину літака.