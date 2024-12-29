Британія звинуватила росію в загрозі світовій безпеці через авіакатастрофу

Речник Міністерства закордонних справ Британії висловив співчуття усім, хто постраждав від цієї катастрофи.

Велика Британія закликала до незалежного розслідування збиття літака Azerbaijan Airlines, яке, як вважають, було спричинене російською ракетою.

Про це повідомляє Sky News.

"Наші думки з усіма, хто постраждав від цього інциденту, включаючи сім'ї та друзів загиблих. У заяві путіна не визнається, що безрозсудні та безвідповідальні дії російської держави становлять гостру і пряму загрозу інтересам і національній безпеці інших держав. Ми закликаємо до проведення повного і незалежного розслідування", — заявив речник Міністерства закордонних справ Британії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який впав на території Казахстану, був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби та обстріляний із землі. Внаслідок останнього було суттєво пошкоджено хвостову частину літака.