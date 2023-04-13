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ПОЛІТИКА

Британська розвідка розповіла, чим може обернутися День перемоги для путіна

13 квітня 2023, 14:20
Британська розвідка розповіла, чим може обернутися День перемоги для путіна
У розвідці звернули увагу на те, що російські регіони, що межують з Україною, відмовилися від парадів на 9 травня.

Керівники кількох російських регіонів, які межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування зазвичай гучних військових парадів до Дня перемоги 9 травня. Водночас розташовані далі від України міста та регіони підтвердили, що планують відзначати День перемоги.

Як зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, різні підходи всередині росії підкреслюють чутливу комунікаційну проблему для кремля — президент рф владімір путін пояснює "спеціальну військову операцію" в дусі радянського досвіду Другої світової війни.

"Повідомлення ризикує викликати дедалі більше занепокоєння у багатьох росіян, які миттєво уявляють погано керовану та провальну кампанію в Україні. Тому вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати", - вважають британські експерти.

Читайте також: путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.

війнаПутінрозвідка

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