путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича – Bloomberg

У матеріалі Bloomberg зазначається, що оскільки війна затягується, кремль все більше намагається представити її як "екзистенціальну боротьбу" проти НАТО, що прагне знищити росію.

Президент росії володимир путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого росія звинуватила у шпигунстві.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що схвалення російським президентом такого кроку відображає зростання впливу прихильників жорсткої лінії кремля, які обстоюють поглиблення конфронтації зі США.

Затримання Гершковича викликало гнівні засудження з боку США та їхніх союзників та ознаменувало черговий спад у відносинах між США та росією, які погіршилися після вторгнення путіна в Україну.

Президентка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова зазначила: "Це має стати справжнім тривожним сигналом не лише для США, але й для всього Заходу. Це сигнал про те, що путін не має наміру повертатися до стабільних і надійних відносин".

У матеріалі Bloomberg зазначається, що оскільки війна затягується, кремль все більше намагається представити її як "екзистенціальну боротьбу" проти НАТО, що прагне знищити росію.

"Такі кроки, як ордер на арешт путіна за воєнні злочини, виданий Міжнародним кримінальним судом минулого місяця, лише посилили відчуття керівництва росії, що йому немає куди відступати в конфлікті, який, як він очікує, триватиме роками", – зазначає видання.

Можливо, російська влада спробує обміняти Гершковича на бізнесмена Владислава Клюшина, якого у США визнали винним у хакерстві та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів. За даними Bloomberg, росія і раніше наполягала на включенні Клюшина в попередні обміни полоненими.

Нагадаємо, 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину".

Видання відкинуло звинувачення рф у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.

Суд москви заарештував журналіста до 29 травня.

Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим"журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в рф за звинуваченням у шпигунстві – це еквівалентно статусу заручника та розширує повноваження Держдепу.