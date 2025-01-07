Британські політики закликають Трампа переглянути відносини з Маском

Співрозмовники ЗМІ припускають, що дописи Маска в соціальних мережах завдають шкоди репутації нового президента США навіть серед його друзів і прихильників у Британії.

Високопоставлені політики з трьох найбільших британських партій закликали союзників обраного президента США Дональда Трампа "переосмислити" втручання мільярдера Ілона Маска у політичний процес у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що співрозмовники видання у приватному порядку закликали союзників Трампа переглянути його відносини з Маском після того, як той зробив низку провокаційних заяв про внутрішню політику Великої Британії та підтримав ультраправого лідера популістської партії Reform UK Найджела Фараджа. Крім того, Маск закликав ув’язнити прем’єр-міністра Британії Кейра Стармера та звільнити з в’язниці правого активіста Томмі Робінсона.

Співрозмовники ЗМІ припускають, що дописи Маска в соціальних мережах завдають шкоди репутації нового президента США навіть серед його друзів і прихильників у Британії.

"Те, що три партії, які разом набрали 72% голосів на загальних виборах у липні минулого року і боролися за лідерство в останніх опитуваннях, попереджають Трампа, що відносини з Маском створюють ризик для так званих "особливих" відносин Великобританії та США", - йдеться у статті.

Автори стверджують, що Маск збирається взяти на себе ключову роль у консультуванні нової адміністрації, коли Трамп вступить на посаду, і його втручання в британську політику "є безпрецедентним":

"Ці погляди представляють рідкісну єдність у Британії, коли йдеться про політику США та Трампа. Це сталося після багатомісячної серії дописів Маска в соціальних мережах".

Видання резюмує, що "раптовий розрив", схоже, додав Стармеру впевненості відповісти на нападки Маска, що він і зробив напередодні, заявивши, що риторика бізнесмена "перетнула межу".

Як пише The Wall Street Journal, висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до "дипломатичного головного болю".