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Британський канал Sky News порівняв путіна з Гітлером

05 червня 2023, 08:37
Британський канал Sky News порівняв путіна з Гітлером

путін ухвалює ірраціональні емоційні рішення та припускаючи тої ж помилки, що й Гітлер. 

Про пише Sky News з посиланням на генерал-майора ВПС Великої Британії у відставці Шона Белла. 

"У Другій світовій війні нацистська Німеччина готувалася до вторгнення у Британію, але спочатку Гітлеру потрібно було знищити британські Військово-повітряні сили. Битва за Британію поставила Королівські ВПС на коліна, однак у гніві на спроби союзників бомбардувати німецькі міста Гітлер із ВПС переключився на Лондон. Це було ірраціональне рішення, яке дозволило Королівським ВПС оговтатися і це допомогло переламати хід війни", – заявив Белл.

За його словами, путін немає військового досвіду і його емоційні рішення бомбити українську столицю дефіцитними балістичними ракетами суперечать військовій стратегії.

"Хвилі ракетного обстрілу Києва не приносять жодної військової користі і не сприяють закінченню війни росією. Це просто дії розчарованого лідера", – вважає британський генерал-майор.

Також він вказав, що для того, аби уразити українську ППО росіянам необхідна складна система визначення цілей, яка включає інтеграцію супутникових знімків та їх аналіз у реальному часі. Для російського Міноборони це стало нездійсненою місією. І єдине, що може росія – це обстрілювати цивільне населення.

путін гітлерSky News

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