"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 111 країнах - ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 111 країнах.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще в 5 країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 3 країнах, а загалом - у 58.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в 3 країнах, тепер він присутній у 32 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 1 по 7 березня в світі було зафіксовано 2 734 381 новий випадок захворювання коронавірусом, що на 2% більше, ніж за попередній тижневий період.

Зростання захворюваності за минулий тиждень було зумовлено збільшенням кількості хворих у країнах східного Середземномор'я (10%), Африканському регіоні (10%) та Європі (4%), тоді як незначні спади спостерігались в Північній і Південній Америці (зменшення на 2%), Південно-Східній Азії (на 2%) та Західно-Тихоокеанському регіоні (на 6%).

Кількість смертей за минулий тиждень склала 60 323 (на 6% менше за період тижнем раніше).

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117,5 млн, кількість жертв - 2,6 млн