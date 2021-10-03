Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117,5 млн, кількість жертв - 2,6 млн

До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 610 тис. 128, одужали понад 92 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи склала 117 млн 556 тис. 299, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 610 тис. 128, одужали понад 92 млн осіб.

До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 29 млн 94 тис. 540 інфікованих COVID-19, зафіксовано 527 тис. 643 летальні випадки, вилікувалися близько 20 млн людей.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 11 млн 262 тис. 707, кількість померлих - 158 тис. 69, одужали близько 11 млн людей.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 11 млн 122 тис. 429 хворих, з них померли 268 тис. 370 осіб, вилікувалися понад 9,8 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок середи 336,4. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 627 осіб, Індії - 114, Бразилії - 1 тис. 257.

Нагадаємо, що в Чехії у січні-2021 смертність виявилась найвищою за 70 років