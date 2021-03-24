"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 125 країнах - ВООЗ

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в трьох країнах, тепер він присутній у 41 державі

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 125 країнах.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у семи країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 11 країнах, а загалом - у 75.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в трьох країнах, тепер він присутній у 41 державі.

За підрахунками організації, у всьому світі підтверджені випадки COVID-19 продовжували зростати четвертий тиждень поспіль, за тиждень з 15 по 21 березня в світі було зафіксовано 3 291 360 нових випадків захворювання коронавірусом. Кількість летальних випадків за вищезазначений тиждень становить 60 414, що на 1,7 тис. більше в порівнянні з попереднім тижневим показником.

Європейський регіон та регіон Північної та Південної Америки продовжують становити майже 80% усіх випадків зараження та смертей.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано у Бразилії (508 010; збільшення на 3%), США (374 369; збільшення на 19%), Індії (240 082; збільшення на 62%), Франції (204 840; збільшення на 27%), Італії (154 493; аналогічно попередньому тижню).

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19