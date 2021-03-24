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В Україні зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 386 осіб, летальних випадків - 342
24 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 579 906 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 276 272 особи, летальних випадків - 30 773.
В Україні зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 300 випадків;

Вінницька область - 616 випадків;

Волинська область - 275 випадків;

Дніпропетровська область - 785 випадків;

Донецька область - 635 випадків;

Житомирська область - 453 випадки;

Закарпатська - 637 випадків;

Запорізька область - 603 випадки;

Івано-Франківська область - 351 випадок;

Київська область - 813 випадків;

Кіровоградська область - 113 випадків;

Луганська область - 152 випадки;

Львівська область - 939 випадків;

Миколаївська область - 380 випадків;

Одеська область - 1 177 випадків;

Полтавська область - 450 випадків;

Рівненська область - 540 випадків;

Сумська область - 494 випадки;

Тернопільська область - 522 випадки;

Харківська область - 809 випадків;

Херсонська область - 128 випадків;

Хмельницька область - 994 випадки;

Черкаська область - 426 випадків;

Чернівецька область - 484 випадки;

Чернігівська область - 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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24 03 2021 12:03
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