В Україні зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 300 випадків;
Вінницька область - 616 випадків;
Волинська область - 275 випадків;
Дніпропетровська область - 785 випадків;
Донецька область - 635 випадків;
Житомирська область - 453 випадки;
Закарпатська - 637 випадків;
Запорізька область - 603 випадки;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 813 випадків;
Кіровоградська область - 113 випадків;
Луганська область - 152 випадки;
Львівська область - 939 випадків;
Миколаївська область - 380 випадків;
Одеська область - 1 177 випадків;
Полтавська область - 450 випадків;
Рівненська область - 540 випадків;
Сумська область - 494 випадки;
Тернопільська область - 522 випадки;
Харківська область - 809 випадків;
Херсонська область - 128 випадків;
Хмельницька область - 994 випадки;
Черкаська область - 426 випадків;
Чернівецька область - 484 випадки;
Чернігівська область - 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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