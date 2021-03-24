В Україні зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 386 осіб, летальних випадків - 342

24 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 579 906 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 276 272 особи, летальних випадків - 30 773.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 300 випадків; Вінницька область - 616 випадків; Волинська область - 275 випадків; Дніпропетровська область - 785 випадків; Донецька область - 635 випадків; Житомирська область - 453 випадки; Закарпатська - 637 випадків; Запорізька область - 603 випадки; Івано-Франківська область - 351 випадок; Київська область - 813 випадків; Кіровоградська область - 113 випадків; Луганська область - 152 випадки; Львівська область - 939 випадків; Миколаївська область - 380 випадків; Одеська область - 1 177 випадків; Полтавська область - 450 випадків; Рівненська область - 540 випадків; Сумська область - 494 випадки; Тернопільська область - 522 випадки; Харківська область - 809 випадків; Херсонська область - 128 випадків; Хмельницька область - 994 випадки; Черкаська область - 426 випадків; Чернівецька область - 484 випадки; Чернігівська область - 98 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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