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Частина Донеччини залишається пріоритетною ділянкою фронту для росії – розвідка Британії

05 листопада 2024, 15:49
Частина Донеччини залишається пріоритетною ділянкою фронту для росії – розвідка Британії
кремль продовжує набирати велику кількість військових для підтримки своїх операцій в Україні.

москва віддає перевагу південному Донецькому напрямку фронту, де в південній частині області армія рф просунулася в кількох районах. 

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"російські війська захопили контроль над кількома невеликими містами та просунулися в деяких районах Донецької області на 9 км протягом тижня", - йдеться в дописі. 

Британська розвідка додає, що ці успіхи є результатом окупації Вугледара на початку жовтня 2024 року.

Крім того, на півдні Донецької області війська рф захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку. 

За 15 км на південний схід від Покровська росіяни захопили місто Селидове, що, можливо, ще більше створює умови для рф, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровська.

росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу, вважає розвідка.

"Водночас росія продовжує набирати велику кількість військових для підтримки своїх операцій на сході та півдні України", - додають британські військові. 

Ми також повідомляли, що росіяни наступають у п'яти районах, ЗСУ мають успіхи на Харківщині.

 

розвідкавійна в Україні

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