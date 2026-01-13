Чат-бот Grok Маска інтегрують у мережу Пентагону до кінця січня — AP

За його словами, американські військові використовуватимуть Grok разом із чат-ботом Gemini від компанії Google, який уже впроваджений у систему відомства.

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, створений компанією xAI американського бізнесмена Ілона Маска, до кінця січня інтегрують у комп’ютерну мережу Міністерства оборони США.

Про це заявив глава Пентагону Піт Ґегсет, повідомляє Associated Press.

За його словами, американські військові використовуватимуть Grok разом із чат-ботом Gemini від компанії Google, який уже впроваджений у систему відомства. ШІ-помічник отримає доступ до всієї інформації Міноборони США, зокрема й до розвідданих.

"Дуже скоро ми матимемо найкращі у світі моделі штучного інтелекту в усіх несекретних і секретних мережах нашого відомства", — заявив Ґегсет під час виступу в офісі компанії SpaceX у Техасі 12 січня. Він додав, що Grok почне працювати в Пентагоні вже наприкінці цього місяця.

У 2024 році адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена запровадила рамкову політику, яка дозволяла органам національної безпеки ширше застосовувати системи штучного інтелекту, водночас забороняючи порушення конституційно захищених громадянських прав та автоматизацію застосування ядерної зброї. Чи залишаються ці обмеження чинними за адміністрації Дональда Трампа — наразі невідомо.

Ґегсет наголосив, що виступає за відповідальне використання ШІ у Пентагоні, але заявив, що відкидатиме моделі, "які не дозволяють вести війни". За його словами, системи штучного інтелекту мають працювати "без ідеологічних обмежень, які стримують законне застосування військової сили".

Заява міністра оборони пролунала на тлі нового міжнародного скандалу навколо Grok. Користувачі соцмережі X масово генерували за допомогою чат-бота сексуалізовані зображення. 9 січня компанія xAI обмежила функцію створення зображень для користувачів X, пообіцявши зробити її платною.

Втім, низка регуляторів, зокрема у Великій Британії, розкритикували цей крок як недостатній. Автономний застосунок Grok, який працює окремо від соцмережі, досі дозволяє створювати зображення без підписки. У Малайзії та Індонезії чат-бот уже заблокували.

Ілон Маск позиціонував Grok як альтернативу, на його думку, «вок-орієнтованим» чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні Grok уже опинявся в центрі скандалу через антисемітські відповіді, зокрема схвальні висловлювання про Адольфа Гітлера. Також медіа повідомляли, що новітня модель Grok 4 могла орієнтуватися на публікації Маска в X, відповідаючи на питання про війну між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційну політику.