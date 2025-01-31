Завдяки першій ініціативі Україні передали майже мільйон артснарядів 155 калібру.

Прага думає про можливість створення нової ініціативи для України із закупівлі снарядів.

Чехія вже закликала інших членів ЄС приєднатися, пише телеканал N-TV.

Це буде вже друга ініціатива Чехії із закупівлі артснарядів для армії України.

"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", - заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, поки що розглядаються можливості фінансування нової ініціативи.

"Наразі ми розглядаємо, як ми можемо профінансувати нову ініціативу щодо боєприпасів, а потім побачимо, скільки снарядів ми можемо отримати за ці гроші", - додав міністр.

В 2024 році Чехія ініціювала закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах.

Тоді до проєкту приєдналися й інші країни.

За минулий рік ініціатива Чехії забезпечила майже мільйон снарядів для України.