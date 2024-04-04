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ПОЛІТИКА

Чехія виділить Україні десятки мільйонів євро на боєприпаси – прем'єр

04 квітня 2024, 13:18
Чехія виділить Україні десятки мільйонів євро на боєприпаси – прем'єр
Джерело: EPA-EFE
Фіала заявив, що внесок Чехії становитиме сотні мільйонів крон, що відповідає десяткам мільйонів євро.

Чеська Республіка пожертвує десятки мільйонів євро на ініціативу, яку вона очолює, із закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Про це заявив прем'єр-міністр Петер Фіала, повідомляє Reuters.

Фіала заявив, що внесок Чехії становитиме сотні мільйонів крон, що відповідає десяткам мільйонів євро.

"Це приблизно відповідає тій частці, яку має внести країна нашого розміру та добробуту", - сказав очільник чеського уряду.

Програма під керівництвом Чехії залучила близько 18 країн, при цьому Німеччина пообіцяла зараз найбільший внесок - 576 млн євро за 180 тисяч артилерійських снарядів.

Чехія через команду урядовців та приватних компаній запросила не менше 800 тисяч великокаліберних боєприпасів із країн усього світу, причому перші постачання в Україну очікуються до червня.

Але чеські офіційні особи заявили, що ця цифра не є остаточною, і що у світі знайдеться більше боєприпасів, якщо буде забезпечено більше фінансування.

Через два роки після повномасштабного вторгнення росії найгострішою потребою України є артилерійські боєприпаси, оскільки сторони використовують важкий артилерійський вогонь для утримання переважно статичних, укріплених позицій вздовж лінії фронту завдовжки 1000 км.

На початку 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.

Нагадаємо, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе €10 млн.

війнаЧехіядопомога Україні

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