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Через блокаду КПП поляками Україна втратила вже €1 млрд

19 грудня 2023, 15:24
Через блокаду КПП поляками Україна втратила вже €1 млрд
Фото: rbc.ua
На сьогодні Україна втратила більше €1 млрд через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропоску на кордоні з Польщею.

Про це пише агентство Укрінформ

"Економіка держави втратила через цей страйк понад 1 млрд євро", - заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. 

За його словами, водночас польська економіка неодоотримала ще більше коштів внаслідок заблокованого кордону.

Балін додав, що день простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро залежно від компанії і тому автоперевізники шукають можливості для мінімізації своїх збитків і, зокрема, перенаправляють автомобілі через кордон з іншими країнами.

Вже другий місяць польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Днями ми також писали, що на польсько-українському кордоні помер третій український водій.

Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ"  на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.

 

Польщакордонблокада

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