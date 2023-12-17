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На польсько-українському кордоні помер третій український водій

17 грудня 2023, 12:07
На польсько-українському кордоні помер третій український водій
Фото: rbc.ua
На пункті пропуску польсько-українського кордону "Корчова – Краківець", де перевізники Польщі блокують кордон, помер вже третій український водій.

Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, передає Суспільне.

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер", - сказав Балін.

За його словами, йому поки не відомо, яку компанію представляв водій.

Нагадаємо, що в кінці листопада на кордоні з Польщею помер ще один український водій

11 листопада, перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у своїй вантажівці помер другий 54-річний український водій.

Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ"  на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.

 

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