На польсько-українському кордоні помер третій український водій
Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, передає Суспільне.
"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер", - сказав Балін.
За його словами, йому поки не відомо, яку компанію представляв водій.
Нагадаємо, що в кінці листопада на кордоні з Польщею помер ще один український водій.
11 листопада, перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у своїй вантажівці помер другий 54-річний український водій.
Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.