На кордоні з Польщею помер ще один український водій

11 листопада, перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у своїй вантажівці помер 54-річний український водій.

У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова — Краківець", де триває страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За його інформацією, водій, імʼя якого не називають, помер сьогодні вночі в Корчові на стоянці. Машина померлого має харківські номери.

"Я розумію, що, скоріше за все, причиною є фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричиняє певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики й правоохоронні органи, але факт є", — зазначив Балін.

Раніше, 11 листопада, перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у своїй вантажівці помер 54-річний український водій, який планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік пункту пропуску.

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: "Корчова — Краковець", "Гребенне — Рава-Руська" і "Дорогуськ — Ягодин". Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку.

Після перемовин польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною — ключові умови не можуть бути виконані з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. За останніми даними ДПСУ, через страйк поляків у чергах на вʼїзд до України чекають 2 900 вантажівок, зокрема зокрема гуманітарна допомога, зокрема з гуманітарною допомогою.

Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.