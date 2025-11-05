Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія розпочинає масштабну модернізацію кордону з рф

05 листопада 2025, 16:39
Фото: rus.tvnet.lv
Осло виділяє близько 16,4 млн євро на оновлення систем безпеки та інфраструктури на кордоні з рф.

Норвегія ухвалила рішення провести глибоку модернізацію інфраструктури та систем безпеки на кордоні з рф, що пов’язано з погіршенням безпекової ситуації в Європі та необхідністю посилити контроль на зовнішніх рубежах.

Про це йдеться в заяві Норвезького управління поліції.

На проєкт виділено приблизно 191 мільйон норвезьких крон (близько 16,4 мільйона євро). Роботи стартують наприкінці 2024 року.

У поліції зазначають, що фінансування дозволить суттєво зміцнити охорону кордону, забезпечивши місцеві та національні органи влади кращими інструментами для захисту безпеки й національних інтересів.

"Поточна безпекова ситуація в Європі вимагає від Норвегії додаткових кроків для посилення прикордонного контролю. Поліція та збройні сили поглиблять уже наявну співпрацю, координуючи дії та розвиваючи спільні місії", - заявив підполковник Руне Ріппон зі штабу оборони.

Для реалізації програми створено міжвідомчу керівну групу, яка вже провела перше засідання. Під час нього було здійснено інспекцію колишнього прикордонного пункту Скафферхуллет — він стане пілотним об’єктом модернізації.

"Ми випробуємо нові спостережні вежі, сенсори та дрони, що дозволить ефективніше виявляти і моніторити активність на кордоні. Це важливий етап у підвищенні нашої оборонної готовності", - зазначила начальниця поліції Еллен Катріне Хетта з округу Фіннмарк.

У вівторок, 4 листопада, ми писали, що Норвегія виділить $7 млрд на оборону України наступного року.

 

РосіяНорвегіякордон

