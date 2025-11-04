Під час зустрічі міністрів оборони обговорювалися посилення протиповітряної оборони та запуск спільного оборонного підприємства в Україні.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік оголосив про виділення $7 млрд на оборонні потреби України у 2026 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережах після зустрічі з норвезьким колегою під час заходів міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF), у яких Україна бере участь уперше.

"Подякував за вагому підтримку Норвегії та запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF) – Україна вперше візьме участь у такому форматі", – йдеться у дописі.

За підсумками зустрічі сторони підписали два меморандуми:

щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої за міжнародними угодами;

про створення спільного українсько-норвезького оборонного підприємства в Україні.

Міністри також обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Шмигаль подякував Сандвіку за підтримку та запрошення на зустріч міністрів оборони JEF.

Раніше стало відомо, що Німеччина виділить Україні ще €3 млрд у 2026 році.