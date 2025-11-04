Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд у 2026 році

04 листопада 2025, 17:05
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд у 2026 році
Фото: з вільного доступу
Кошти підуть на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну систем ППО Patriot.

Уряд Німеччини планує збільшити фінансову допомогу Україні на приблизно три мільярди євро у 2026 році, готуючи відповідні поправки до проєкту бюджету.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два поінформовані джерела. 

Додаткове фінансування охоплюватиме артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot, переданих Україні раніше.

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від загарбницької війни росії", - заявило одне зі джерел. Інше повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозицію про додаткове фінансування.

Німеччина залишається найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення росії в 2022 році.

Нагадаємо, що два дні тому Україна отримала системи Patriot від Німеччини

 
