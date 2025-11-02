Україна отримала системи Patriot від Німеччини – Зеленський

Домовленості щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot виконано.

Президент України Володимир Зеленський заявив про виконання досягнутих домовленостей із Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Ми зміцнили компонент Patriot у нашій українській протиповітряній обороні. Дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей спільний крок для захисту життів від російського терору.

Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!", - йдеться у пості.

Президент додав, що переговори щодо подальших кроків із посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

"Будуть і подальші результати", - пообіцяв Зеленський.

У суботу, 1 листопала, ми писали, що Україна найближчим часом отримає два ППО Patriot від Німеччини.