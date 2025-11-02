Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала системи Patriot від Німеччини – Зеленський

02 листопада 2025, 17:05
Україна отримала системи Patriot від Німеччини – Зеленський
джерело slovoidilo
Домовленості щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot виконано.

Президент України Володимир Зеленський заявив про виконання досягнутих домовленостей із Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він написав у Telegram-каналі

"Ми зміцнили компонент Patriot у нашій українській протиповітряній обороні. Дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей спільний крок для захисту життів від російського терору.
Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!", - йдеться у пості. 

Президент додав, що переговори щодо подальших кроків із посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

"Будуть і подальші результати", - пообіцяв Зеленський.

У суботу, 1 листопала, ми писали, що Україна найближчим часом отримає два ППО Patriot від Німеччини

 
