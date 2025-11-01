Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна найближчим часом отримає два ППО Patriot від Німеччини

01 листопада 2025, 15:40
Вони були профінансовані за підтримки Данії, Литви й Норвегії.

Україна вже за кілька днів отримає два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які раніше пообіцяла передати Німеччина.

Про це повідомив у соцмережі X (Twitter) проєкт German Aid to Ukraine. 

Морва йде про системи MIM-104 Patriot, поставки яких були оголошені на початку серпня 2025 року.

Постачання комплексів здійснюється зі складів Бундесверу та частково профінансоване Данією, Литвою та Норвегією.

Влітку цього року ми писали, що Литва приєднується до поставок Patriot для України.

Також нещодавно Зеленський заявив, що Україна щороку отримуватиме системи Patriot.

 

