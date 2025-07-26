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ПОЛІТИКА

Литва приєднується до поставок Patriot для України

26 липня 2025, 18:08
Литва приєднується до поставок Patriot для України
джерело slovoidilo
Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для реалізації цієї ініціативи.

Литва заявила про намір долучитися до міжнародних зусиль із посилення протиповітряної оборони України, виділивши до 30 мільйонів євро на закупівлю американських систем Patriot.

Про це повідомляє LRT.

Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до США, очільниця литовського оборонного відомства Довіле Шакалієне наголосила на готовності країни підтримати закупівлю далекобійних систем ППО американського виробництва.

"Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту", – підкреслила міністерка.

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для реалізації цієї ініціативи.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot за підтримки союзників по НАТО. Під час останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» союзники підтвердили свою готовність сприяти посиленню ППО України.

Зокрема, Німеччина планує передати два комплекси Patriot, але наголошує на необхідності швидкої заміни систем. Нідерланди також підтвердили значний внесок у цей процес. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін разом із Норвегією активно працюють над посиленням української оборони від повітряних загроз.

Втім, як стало, що поставки згаданих систем Patriot можуть розпочатися не раніше весни 2026 року.

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