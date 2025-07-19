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ПОЛІТИКА

Patriot для України за кошти Німеччини надійде не раніше, ніж через 6–8 місяців – Bild

19 липня 2025, 11:18
Patriot для України за кошти Німеччини надійде не раніше, ніж через 6–8 місяців – Bild
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
За словами джерел з німецьких урядових кіл, початковий план полягав у тому, що США постачатимуть Україні зброю з власних запасів. Німеччина ж мала покривати витрати на передзамовлення.

Перша система Patriot для України, за яку платитиме Німеччина, все ще будується. Комплекс буде готовий щонайменше через шість-вісім місяців.

Про це повідомляє Bild.

"Швейцарія просувається далі в списку очікування на системи Patriot. Перший блок буде поставлено не в Берні, а в Україні, а Німеччина його оплатить. Однак ця система все ще виробляється американською оборонною компанією Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Німеччина розглядає можливість передати Україні ще одну одиницю Patriot із запасів Бундесверу, замінивши її потім на нову від американської компанії Raytheon. Але її виробництво і доставка "займуть роки".

За словами джерел з німецьких урядових кіл, початковий план полягав у тому, що США постачатимуть Україні зброю з власних запасів. Німеччина ж мала покривати витрати на передзамовлення.

Проте президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що Пентагон "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони", а Європа повинна знайти системи ППО з власних запасів.

При цьому, як пише видання, Європі не вистачає засобів ППО, а переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають вже кілька днів.

За інформацією Bild, три системи ППО Patriot наразі перебувають на стадії оновлення і поки не готові до використання, ще одна потрібна для навчання солдатів.

НімеччинаСШАPatriot

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