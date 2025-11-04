Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

білорусь скаржиться ООН на закриття кордонів країнами ЄС

04 листопада 2025, 17:33
білорусь скаржиться ООН на закриття кордонів країнами ЄС
Фото: УНІАН
В мінську назвали закриття кордонів Польщею, Литвою та Латвією "кричущим порушенням прав людини".

Заступник міністра закордонних справ білорусі Ігор Секрета звернувся до верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка з критикою закриття пунктів пропуску на кордонах з ЄС, назвавши дії Польщі, Литви та Латвії «порушенням прав людини».

Про це інформує пресслужба білоруського МЗС.

За словами Секрети, ситуація на кордонах з країнами ЄС погіршується, а закриття КПП є кричущим порушенням прав людей. Представник білорусі закликав ООН застосовувати критичний і об’єктивний підхід при оцінці дій західних країн.

У свою чергу, ЄС неодноразово звинувачував Мінськ у використанні мігрантів як політичного інструменту для провокації криз на кордонах.

У рамках протидії нелегальній міграції Польща створила на кордоні з білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року, та звела захисний паркан. Деякі пункти пропуску на кордоні залишаються закритими.

Литва 27 жовтня оголосила про безстрокове закриття кордону після порушень повітряного простору з боку білорусі, які зірвали роботу аеропортів. Наразі пункт пропуску "Шальчинінкай" повністю закритий, а через "Медінінкай" здійснюється пропуск лише окремих категорій осіб, для яких зробили виняток.

В цей же час, Польща відкладає відкриття кордону з білоруссю.

 

БілоруськордонООН

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється