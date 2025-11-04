білорусь скаржиться ООН на закриття кордонів країнами ЄС

В мінську назвали закриття кордонів Польщею, Литвою та Латвією "кричущим порушенням прав людини".

Заступник міністра закордонних справ білорусі Ігор Секрета звернувся до верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка з критикою закриття пунктів пропуску на кордонах з ЄС, назвавши дії Польщі, Литви та Латвії «порушенням прав людини».

Про це інформує пресслужба білоруського МЗС.

За словами Секрети, ситуація на кордонах з країнами ЄС погіршується, а закриття КПП є кричущим порушенням прав людей. Представник білорусі закликав ООН застосовувати критичний і об’єктивний підхід при оцінці дій західних країн.

У свою чергу, ЄС неодноразово звинувачував Мінськ у використанні мігрантів як політичного інструменту для провокації криз на кордонах.

У рамках протидії нелегальній міграції Польща створила на кордоні з білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року, та звела захисний паркан. Деякі пункти пропуску на кордоні залишаються закритими.

Литва 27 жовтня оголосила про безстрокове закриття кордону після порушень повітряного простору з боку білорусі, які зірвали роботу аеропортів. Наразі пункт пропуску "Шальчинінкай" повністю закритий, а через "Медінінкай" здійснюється пропуск лише окремих категорій осіб, для яких зробили виняток.

В цей же час, Польща відкладає відкриття кордону з білоруссю.