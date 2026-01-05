росія в ООН закликала США звільнити Мадуро

Небензя на засіданні Радбезу ООН сказав, напад на Мадуро "став передвісником повернення до ери беззаконня та силового панування Сполучених Штатів".

Постійний представник росії при ООН Василь Небензя у понеділок, 5 січня, закликав США звільнити диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та попередив, що дії Вашингтона "можуть започаткувати нову еру колоніалізму та імперіалізму".

Про це повідомляє CNN.

Він заявив, що рф засудила "акт збройної агресії США проти Венесуели" та закликала Вашингтон "негайно звільнити законно обраного президента незалежної держави та його дружину" Сілію Флорес.

Постпред росії стверджує, що "Вашингтон створює новий імпульс для неоколоніалізму та імперіалізму, які неодноразово та рішуче засуджувалися та відкидалися народами цього регіону та глобальним Півднем загалом".

Небензя каже, що "ті, хто за інших обставин з піною з рота вимагають від інших поваги до Статуту ООН, сьогодні виглядають особливо лицемірними та непристойними". Як зазначає CNN, він, очевидно, мав на увазі критику Заходу на адресу росії за її вторгнення в Україну у 2022 році.

Своєю чергою постійний представник США при ООН Майкл Волц сказав, що Вашингтон провів "точкову правоохоронну операцію" з метою затримання двох оголошених у розшук утікачів.

Він наголосив, що "війни проти Венесуели чи її народу немає" та порівняв ці дії з арештом Мануеля Нор'єги у 1989 році.

Волц схарактеризував Мадуро як втікача та лідера "зловісної іноземної терористичної організації", заявивши про його зв’язки з мережами наркоторгівлі, які використовують "незаконні наркотики як зброю".

Посилаючись на ширші проблеми з правами людини, він вказав на ймовірні позасудові страти, тортури та свавільні затримання. Також Волц зазначив, що понад 8 млн венесуельців втекли з країни.