Польща відкладає відкриття кордону з білоруссю

Це рішення свідчить про спільну координацію дій обох країн задля безпеки громадян і протидії гібридним загрозам.

Литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що Польща вирішила відкласти відкриття пунктів пропуску з Білоруссю після того, як Литва закрила власний кордон з цією країною.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Ругінене розповіла, що у середу обговорювала ситуацію на кордоні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За її словами, рішення Варшави про відкладення відкриття кордону свідчить про координацію дій двох країн.

"На сьогодні кордони залишаються закритими як у Польщі, так і в Литві. Ми не будемо терпіти жодних гібридних атак і зробимо все, щоб контролювати загрози та забезпечити безпеку наших громадян", – заявила прем’єрка.

Раніше Туск анонсував, що Польща планує відкрити два прикордонні переходи – Кузніцу та Бобровники – у листопаді. Перший закритий із листопада 2021 року, другий – з лютого 2023 року.

Литва закрила свій кордон через запуск метеокуль із контрабандою, що створював загрозу для цивільної авіації.

Також Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада.