Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада — Reuters

29 жовтня 2025, 15:21
Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада — Reuters
Фото: LRT
Мова йде про два контрольно-пропускні пункти на кордоні з білоруссю.

Уряд Литви заявив 29 жовтня, що прикордонні переходи між Литвою та білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення повітряного простору повітряними кулями контрабандистів.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене повідомила 27 жовтня, що повітряні кулі контрабандистів, які перевозять сигарети і які цього місяця п'ять разів призводили до закриття аеропортів, є формою гібридної атаки, і що її країна почне їх збивати.

Про це пише Reuters.

"Ми розуміємо, що це створить незручності для наших громадян і підприємств, і ми шкодуємо про це, але ми дуже серйозно ставимося до питання безпеки", — зазначила Ругінене на засіданні уряду.

Уряд повідомив, що винятки зроблять для дипломатів, громадян країн ЄС і НАТО та України, які виїжджають із білорусі, для транзиту до Калінінграда та для іноземців із гуманітарними візами Литви.

кордонБілорусьЛитва

Останні матеріали

Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється