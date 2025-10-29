Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада — Reuters

Мова йде про два контрольно-пропускні пункти на кордоні з білоруссю.

Уряд Литви заявив 29 жовтня, що прикордонні переходи між Литвою та білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення повітряного простору повітряними кулями контрабандистів.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене повідомила 27 жовтня, що повітряні кулі контрабандистів, які перевозять сигарети і які цього місяця п'ять разів призводили до закриття аеропортів, є формою гібридної атаки, і що її країна почне їх збивати.

Про це пише Reuters.

"Ми розуміємо, що це створить незручності для наших громадян і підприємств, і ми шкодуємо про це, але ми дуже серйозно ставимося до питання безпеки", — зазначила Ругінене на засіданні уряду.

Уряд повідомив, що винятки зроблять для дипломатів, громадян країн ЄС і НАТО та України, які виїжджають із білорусі, для транзиту до Калінінграда та для іноземців із гуманітарними візами Литви.