ООН засудила військову операцію США у Венесуелі як порушення міжнародного права

06 січня 2026, 12:51
ООН засудила військову операцію США у Венесуелі як порушення міжнародного права
Фото: Укрінформ
В організації засудули військову операцію США.

Речник Верховного комісара ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що "очевидно", що військова операція США з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини, проведена у вихідні, "підірвала фундаментальний принцип міжнародного права".

У своїй заяві речник зазначив, що Тюрк "глибоко стурбований ситуацією у Венесуелі", яка викликала страх у багатьох венесуельців, оскільки виконуюча обов'язки президента країни Делсі Родрігес почала керувати країною під очевидним наглядом Вашингтона, а Трамп пообіцяв взяти під контроль нафтову промисловість Венесуели за допомогою найбільших американських нафтових компаній.

Про це інформує The Guardian.

"Очевидно, що ця операція порушила один з основних принципів міжнародного права — держави не повинні погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", — йдеться у заяві речника.

Він додав, що "як видно з послідовних доповідей Управління ООН з прав людини про постійне погіршення ситуації у Венесуелі протягом близько десяти років, права венесуельського народу порушуються вже занадто довго. Ми побоюємося, що нинішня нестабільність і подальша мілітаризація країни, спричинені втручанням США, лише погіршать ситуацію".

