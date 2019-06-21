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Через "КиївПрайд" у Києві на вихідних зміниться робота метро

З 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів
На вихідних у зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва зміниться робота трьох станцій метрополітену.
Через "КиївПрайд" у Києві на вихідних зміниться робота метро Фото: з відкритих джерел

Із 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла), повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

23 червня із початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).

Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену "Театральна" (працюватиме в режимі пересадочного вузла).

Нагадаємо, що два останні роки Марш рівності в Києві проходив за маршрутом від Будинку вчителя до площі Льва Толстого.

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21 06 2019 15:40
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