Через "КиївПрайд" у Києві на вихідних зміниться робота метро
Із 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла), повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
23 червня із початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).
Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену "Театральна" (працюватиме в режимі пересадочного вузла).
Нагадаємо, що два останні роки Марш рівності в Києві проходив за маршрутом від Будинку вчителя до площі Льва Толстого.
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