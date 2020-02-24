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Через негоду на Львівщині затримуються 5 поїздів

Наразі затримуються 5 пасажирських поїздів
У Львівській області шквальний вітер повалив дерева на колії та «розкидав» гілки на лінії електропередач, що ускладнює рух поїздів.
Через негоду на Львівщині затримуються 5 поїздів Фото: з вільних джерел

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці»,передає "Громадське".

Ускладнена робота залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, ділянках Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.

Наразі затримуються 5 пасажирських поїздів: № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кілька приміських поїздів. «Укрзалізниця» працює над ліквідацією наслідків негоди. 

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.

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24 02 2020 13:00
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