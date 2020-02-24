Через негоду на Львівщині затримуються 5 поїздів
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці»,передає "Громадське".
Ускладнена робота залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, ділянках Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів.
Наразі затримуються 5 пасажирських поїздів: № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кілька приміських поїздів. «Укрзалізниця» працює над ліквідацією наслідків негоди.
Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.
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