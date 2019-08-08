Через потепління у водах Аляски зник лід

Науковці застерігають, що таке потепління може спричинити швидкі екологічні зміни, які можуть загрожувати жителям міст у прибережних зонах. Деякі міста вже розглядають перспективу переїзду через можливе затоплення

Через аномальні температури, які фіксували у липні, у водах Аляски не залишилося льоду, а найближчий льодовик за більш ніж 240 кілометрів.

Після температурних рекордів в липні арктичний морський лід залишився на 2 мільйони квадратних км нижче середньострокового середнього рівня. Рівень льоду на Алясці зменшується щороку влітку, проте не так масштабно. У середньому за останні 40 років з початку супутникових спостережень Арктики морський лід кожного вересня зменшувався більш ніж на 13%, інформує The Independent.

"Це зменшення близько 85 тисяч квадратних кілометрів щороку, що рівнозначне площі Шотландії", - зазначив експерт з кліматичних змін Ед Блоклі.

Нагадаємо, що зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці.

Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.

Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.

За даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.