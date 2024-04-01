Через санкції росія переплачує 60% за військові товари – розвідка Британії

Обмеження для рф продовжують "підривати" важливі ресурси для російської оборонної промисловості.

Наразі ізоляція з кремлем обмежує кількість країн, з якими росія може торгувати і збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно, повідомляє британська розвідка в соцмережі X (Twitter).

"Дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії показує, що треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів на територію росії", - йдеться в дописі.

Міноборони британії пище, що хоч Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі і складні системи озброєнь рф. Такі системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

Санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь і суттєво ускладнювати механізми платежів до росії.

Усе це сприяло значному скороченню російського експорту зброї та збільшенню затримок поставок, у тому числі деяким з найважливіших клієнтів зброї, що залишилися, зазначають у британському відомстві.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, частка росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.

Проте росія і далі купує усе необхідне для своєї військової машини. Ми повідомляли, що російський "чорний хід" для товарів військового призначення з Китаю пролягає через центральну Азію.