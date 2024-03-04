Торговельні шляхи через регіон стають все більш важливими для зусиль москви, аби перешкодити західним санкціям.

Про це йдеться в статті газети The Wall Street Journal.

Дрони та комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії. Це свідчить про те, наскільки складно придушити поставки для військових зусиль кремля, пише видання.

Торгові маршрути, які проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів до росії для так званих товарів подвійного призначення.

"Попри зусилля США, Центральна Азія є зростаючим "трубопроводом" для рф, що стало можливим завдяки тисячам миль відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто походять з Китаю, де вони виробляються в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що товари імпортуються росією без їхнього дозволу", - пише газета.

Аналітик по рф в американській некомерційній дослідницькій компанії C4ADS вважає, що цей торговельний шлях особливо важливий для росії, оскільки він забезпечує високу концентрацію товарів західного виробництва:

"Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автомобільних запчастин, предметів розкоші - товарів, які використовувалися як на полі бою в Україні, так і для особистого споживання", - йдеться в матеріалі.

США та їхні союзники ведуть список товарів подвійного призначення, що підпадають під санкції, включно з комп'ютерними чіпами, маршрутизаторами та шарикопідшипниками, що використовуються в танках. Минулого року в списку було 45 пунктів, а в лютому додалися ще п'ять.

За даними китайської митниці, експорт товарів подвійного призначення з Китаю до Казахстану і Киргизстану різко зріс із лютого 2022 року, коли почалася війна, а 2023 року - до $1,3 млрд, що на 64% більше, ніж 2022-го.

Згідно з торговельними даними, багато з цих товарів потім було відправлено в росію.

"Дві країни Центральної Азії не є єдиним джерелом товарів подвійного призначення для росії. Товари також проходять через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина. Китай торік експортував таких товарів безпосередньо в рф на суму 4,5 мільярда доларів", - йдеться в публікації.

В списку санкціонованих товарів немає дронів, а вони тим часом стали важливим інструментом війни

Згідно з наявними даними, у 2023 році Казахстан закупив у Китаю безпілотні літаки на суму 5,9 мільйона доларів і експортував таку продукцію в росію на 2,7 мільйона доларів. При цьому Казахстан не є великим виробником дронів.

Офіційні особи США і Європи чинять тиск на ці країни і Китай, щоб вони припинили торгівлю на сірому ринку з росією. Тим часом у Китаї заявили, що кремль для них є важливим торговельним партнером: "Китай завжди розумно і відповідально ставиться до експорту військової продукції і дотримується відповідних законів і правил, коли йдеться про експортний контроль товарів подвійного призначення".

Китай - найбільше офіційне джерело імпорту москви: двостороння торгівля за останні п'ять років збільшилася приблизно вдвічі і становитиме 200 мільярдів доларів у 2023 році. Китай продає комп'ютерні чіпи, деталі для реактивних винищувачів і технології РЕБ російським оборонним компаніям.

Ці поставки загрожують стати каменем спотикання між лідерами США, Китаю та Європи: згідно із січневим звітом Київської школи економіки, росії вдалося імпортувати товарів подвійного призначення з усього світу на суму $8,8 млрд за перші 10 місяців 2023 року, а це лише на 10% менше, ніж у досанкційний період.

А огляд митних баз даних свідчить про те, що багато товарів для росії з Китаю виробляються американськими компаніями.