CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанський уряд вирішив обмежити польоти цивільної авіації над Канарськими островами через виверження вулкана Кумбре В'єха та небезпеку вулканічного попелу для літаків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через виверження вулкану на Канарах обмежили польоти цивільної авіації
Деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня: дві зони над цим островом були визнані забороненими для польотів
Фото: Miguel Calero/EPA-EFE
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня: дві зони над цим островом були визнані забороненими для польотів.
Як повідомлялося, щонайменше 100 будинків зруйновані, а тисячі людей евакуювали з небезпечної зони унаслідок виверження вулкану на острові Ла Пальма, що належить до Канарського архіпелагу. Місцеві посадовці заявили, що потік лави рухався в бік океану, руйнуючи все на своєму шляху.
19 вересня на іспанському острові Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, розпочалося виверження вулкану Кумбре-Вьєха, який востаннє прокидався 1971 року. За останній тиждень біля нього було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.
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23 09 2021 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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