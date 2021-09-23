Через виверження вулкану на Канарах обмежили польоти цивільної авіації

Деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня: дві зони над цим островом були визнані забороненими для польотів

Іспанський уряд вирішив обмежити польоти цивільної авіації над Канарськими островами через виверження вулкана Кумбре В'єха та небезпеку вулканічного попелу для літаків.

Зазначається, що деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня: дві зони над цим островом були визнані забороненими для польотів.

Як повідомлялося, щонайменше 100 будинків зруйновані, а тисячі людей евакуювали з небезпечної зони унаслідок виверження вулкану на острові Ла Пальма, що належить до Канарського архіпелагу. Місцеві посадовці заявили, що потік лави рухався в бік океану, руйнуючи все на своєму шляху.

19 вересня на іспанському острові Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, розпочалося виверження вулкану Кумбре-Вьєха, який востаннє прокидався 1971 року. За останній тиждень біля нього було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.