НОВИНИПольщі в межах заходів щодо цивільного захисту населення між відділами рятувальної служби Польщі розподілено таблетки йодиду калію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через загострення ситуації на ЗАЕС Польща відправила в регіони таблетки йодиду калію
У межах проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв’язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію
Фото: Getty Images
Як йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ й адміністрації Польщі, це зроблено у зв’язку з бойовими діями, що ведуться в районі Запорізької АЕС, передає Укрінформ.
"У межах проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв’язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, це стандартна процедура, передбачена законодавством на випадок можливого виникнення радіаційної загрози.
Водночас, у МВС Польщі запевнили, що на цей час такої загрози немає, і ситуація перебуває під постійним моніторингом Національного агентства з атомної енергії РП. Як підкреслюється, служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі “забезпечено відповідну кількість йодиду калію”.
Водночас, у польському МВС порадили не застосовувати йодид калію профілактично, без рекомендації лікарів.
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19 09 2022 22:31 МЕДІА
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